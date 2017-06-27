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Мурманская область. Арктика27.06.17 14:05

В областном краеведческом музее прошёл День семейного отдыха «А что у вас, солдаты, в вещмешках»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялся День семейного отдыха «А что у вас, солдаты, в вещмешках», посвященный Дню памяти и скорби – дню начала Великой отечественной войны 1941-1945 гг.

В экспозиции «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» посетители узнали о боевых действиях во время Великой Отечественной войны на Кольском Севере. Гости музея услышали по репродуктору объявление Юрия Левитана о начале войны, рассмотрели предметы из солдатского вещмешка (кружку, ложку, фляжку, кисет, котелок и др.), узнали об особенностях русской винтовки С.И. Мосина, а также о быте и героическом труде мурманчан в тылу, страшных бомбёжках города. Музейный сотрудник продемонстрировал работу сирены, которая подавала сигнал воздушной тревоги.

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