В областном краеведческом музее прошёл День семейного отдыха, посвященный Дню рыбака

В минувшие выходные в Мурманском областном краеведческом музее состоялся День семейного отдыха «Обитатели морских глубин», посвященный Дню рыбака.

В этот день гостями музея стали не только жители города Мурманска и области, но и туристы, которые приехали познакомиться с Кольским краем.

В экспозиции музея «Моря, омывающие Кольский полуостров» у карты «Рельеф морского дна» участники мероприятия познакомились с физико-географической характеристикой Баренцева моря. Они узнали об обитателях Баренцева моря, которые представлены в сухом аквариуме музея, и приняли участие в мастер-классе. Дети и взрослые с удовольствием мастерили поделку «Рыбка».

В завершение мероприятия маленькие посетители музея смогли самостоятельно покормить морских обитателей аквариума: улиток и камбал, морских ежей и звезд.