В Областном краеведческом музее пройдёт музейное занятие «Полуостров сокровищ»

20 марта в Мурманском областном краеведческом музее состоится очередное заседание клуба «Юный краевед» на базе Регионального детско-юношеского центра краеведения. В мероприятии примут участие учащиеся 6-го класса средней образовательной школы № 13, для которых организовано посещение музейного занятия «Полуостров сокровищ».

Юные посетители музея узнают о многообразии природных богатств Кольского Севера – полезных ископаемых, в том числе о минералах апатите, магнетите, мусковите и многих других.

Экскурсовод расскажет учащимся о происхождении лопарита (неофициальное название лопарита – «лопарская кровь»), кто такой Куйва, познакомит с самыми выразительными поделочными камнями – аметистом, амазонитом, астрофиллитом, которые широко используются для производства сувениров и украшений.

В ходе практической части занятия ребята примут участие в создании карты Мурманской области с месторождениями полезных ископаемых.