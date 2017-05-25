В областном краеведческом музее школьники познакомились со старославянской письменностью

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось музейное занятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры.

На мероприятии школьники познакомились с историей появления праздника и узнали о деятельности святых Кирилла и Мефодия. В рамках занятия большое внимание было уделено основам палеографии - научной вспомогательной исторической дисциплине, которая изучает историю письма.

Ребята познакомились с различными старославянскими типами письма: вязью, уставом, полууставом и скорописью, а также попробовали прочитать старинные тексты и решить математические примеры, как это делалось в средневековой Руси.

В качестве закрепления материала школьникам было предложено самостоятельно оформить текст по канонам старославянском письменности.