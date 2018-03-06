В областном краеведческом музее состоится пресс-конференция, посвященная культурно-просветительскому проекту «День с музеем»

7 марта в Мурманском областном краеведческом музее состоится пресс-конференция, посвященная культурно-просветительскому проекту «День с музеем». Реализация данного проекта приурочена к 80-летию Мурманской области.

Проект «День с музеем», прежде всего, направлен на популяризацию деятельности музея, а также знаний по истории и природе Кольского Севера.

В пресс-конференции примут участие председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов, директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Павловна Химчук.

На пресс-конференции будет представлена информация о культурно-просветительском проекте, в т.ч. организации выездных музейных мероприятий.

Для жителей городов и населенных пунктов Мурманской области будут работать передвижные стационарные и виртуальные выставки. Проведены встречи с демонстрацией учебных интерактивных программ, музейные занятия, мастер-классы, мероприятия по изучению истории городов и населенных пунктов и другие.