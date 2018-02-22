В областном краеведческом музее состоялись «уроки экскурсовода» для детей

21 февраля в рамках Всемирного дня экскурсовода сотрудники областного краеведческого музея провели встречи с юными северянами.

Мероприятие было организовано совместно с Благотворительным Фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Руки Жизни».

На встрече детям рассказали о профессии экскурсовода, секретах мастерства и о том, что экскурсия – это не только содержательный рассказ, но и демонстрация музейных экспонатов или архитектурных объектов. Ребята поделились своими впечатлениями об экскурсиях в различных музеях.

После беседы об экспозициях Мурманского областного краеведческого музея состоялся интеллектуальный турнир. Дети с удовольствием приняли участие в разгадывании кроссворда «Лесные жители» и в мастер-классе по созданию поделки «Лисичка».

В заключение встречи ребята поздравили сотрудников музея с Всемирным днем экскурсовода, подарили рисунки, сделанные собственными руками и сфотографировались на память о встрече.