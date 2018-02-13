В областном краеведческом музее состоялось первое заседание Клуба интересных встреч «Диалог»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось первое заседание Клуба интересных встреч «Диалог». Мероприятие проводилось на базе выставки «Пейнтбол в Мурманской области», организованной совместно с Федерацией пейнтбола Мурманской области и пейнтбольной командой «Вавилон 51».

Об одном из наиболее популярных сегодня видов спорта – пейнтболе и его истории ребятам рассказал капитан пейнтбольной команды «Вавилон 51» Максим Домрачев. Особый акцент был сделан на теме развития пейнтбола в Мурманской области и достижениях местных команд, самыми известными из которых являются «Русский легион» и «Вавилон 51».

Гостям были представлены спортивное снаряжение и оборудование: камуфляжные костюмы, механический и электронный маркеры, пейнтбольные гранаты и шарики. На встрече демонстрировались сюжеты о чемпионатах по пейнтболу.

«Пейнтбол в Мурманской области» – первая в истории регионального пейнтбольного движения выставка в Мурманском областном краеведческом музее, организованная для презентации достижений пейнтболистов Мурманской области и активизации интереса к этому виду спорта. Среди экспонатов выставки – фотографии и видеоматериалы с пейнтбольных соревнований, снаряжение пейнтболистов, награды и достижения команд Мурманской области.