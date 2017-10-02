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Мурманская область. Арктика02.10.17 13:06

В областном краеведческом музее состоялось традиционное заседание Мурманского телевизионного клуба

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось традиционное заседание Мурманского телевизионного клуба «Поклонный крест» Владимира Смирнова». Организаторы клуба, мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предложили всем пришедшим прикоснуться к творчеству известного мурманского писателя Владимира Смирнова.

С приветственным словом выступил поэт, литературный критик, журналист областной газеты «Мурманский вестник» Дмитрий Коржов. На заседании гости мероприятия увидели короткометражный фильм с участием Владимира Смирнова, фото- и кинохронику, отображающую личную и творческую жизнь писателя.

Известный мурманский бард Александр Базанов, композитор, поэт, один из лидеров клуба авторской песни «Пять углов», исполнил несколько тематических музыкальных композиций. Заслуженный артист России, член Союза российских писателей, актер Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский представил стихи Владимира Смирнова. В конце заседания гости музея поделились своими воспоминаниями о жизни и творчестве талантливого поэта Кольского Севера.

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