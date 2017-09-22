В областном Минэнерго обсудили вопросы эффективности процедур подключения к электросетям, системам водоотведения, тепло- и водоснабжения

В Минэнерго и ЖКХ Мурманской области состоялось очередное заседание рабочей группы по внедрению целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» и Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в Мурманской области в части эффективности процедур по подключению к электрическим сетям, к сетям водоснабжения, водоотведения, к системам теплоснабжения.

В заседании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, администрации Мурманска и предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Участники обсудили текущую стадию реализации мероприятий «дорожных карт» по внедрению целевых моделей, обменялись мнения и лучшими практиками по достижению их показателей в установленный срок и совершенствованию порядка технологического подключения.