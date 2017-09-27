В областном театре кукол утверждён график гастролей по Мурманской области

В рамках проекта «Саамские сказки детям Севера» осенью театр проведет масштабные гастроли по местам компактного проживания саами, а также отдаленным труднодоступным населенным пунктам и закрытым административным территориальным образованиям Мурманской области.

29 сентября артисты Мурманского областного театра кукол выступят в поселке Туманном и селе Териберка. 10 октября актеры приедут в поселок Печенга, а 11 октября выступят на сцене Дома культуры «Восход» поселка Никель и в никельском детском саду № 7 «Солнышко».

12 октября спектакль театра увидят жители Заполярного и поселка Междуречье. 18 октября гастроли продолжатся в г. Гаджиево, а 24 октября - в селе Краснощелье. 25 октября труппа посетит поселок Ревда, а 26 октября – село Ловозеро. 30 октября мурманские кукольники приедут в поселок Молочный Кольского района, 31 октября - в поселки Белое море и Зареченск. 1 ноября артисты посетят село Лувеньга и поселок Нивский, 2 ноября - Ковдор и поселок Енский. Гастроли завершатся 3 ноября на ст. Лопарской.

Маленькие зрители увидят премьерный спектакль «Маленькая дочь Солнца», который создан на основе сказок, преданий и традиций саами. Режиссером выступила артистка театра кукол Екатерина Ефремова, художником – Ольга Преснякова, а музыку к спектаклю написал известный мурманский композитор Петр Макаров.