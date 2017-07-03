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Мурманская область. Арктика03.07.17 12:22

В областной акции «Один день в новом месте» приняли участие более ста человек

Традиционно участники региональной молодежной акции «Один день в новом месте» – молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет – получают возможность побывать в организации, наиболее интересной для каждого из них и изнутри увидеть все тонкости работы. В этом году на участие в акции было подано более ста заявок, а к её проведению присоединились практически все муниципалитеты региона. Молодые люди интересовались особенностями работы помощника машиниста и пожарного, хотели побывать на Кольской ГМК, почувствовать себя в роли сотрудника администрации муниципалитета, федеральной налоговой службы и учреждения здравоохранения. Среди уникальных заявок этого года – посещение океанариума, центра медицинской профилактики и фотоцентра.

В этом году было подано большое количество заявок на знакомство с работой органов местного самоуправления. Например, никельчанка Анна Васильева, президент школьной республики школы № 3, познакомилась с работой местной администрации и смогла задать главе администрации Андрею Пономареву вопросы о благоустройстве посёлка и участии муниципалитета в государственных программах. Дарья Жирнова, специалист по работе с молодежью Центра гражданского и патриотического воспитания Снежногорска, на один день стала «дублером» главы администрации ЗАТО Александровск. По словам Дарьи, ей было интересно изучить структуру администрации ЗАТО, пообщаться с главой лично, и участие в акции стало для неё хорошим опытом.

Еще один участник акции – Андрей Бобров, ученик полярнинской гимназии. Его волонтерская работа в молодёжном общественном объединении «С.И.Л.А» связана с оказанием помощи инвалидам. В отделении дневного пребывания молодых инвалидов Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения Андрей узнал больше о работе социальных учреждений и применяемых методиках. Сотрудники центра продемонстрировали участнику акции реабилитационное оборудование, сенсорную комнату, кабинеты социально-бытовой ориентации, трудотерапии и ответили на интересующие вопросы. «Проект «Один день в новом месте» помогает подкрепить свой выбор, чтобы будущая профессия была любимой, а ты в ней состоялся как грамотный и квалифицированный специалист», – отметил Андрей Бобров.

Акция «Один день в новом месте» проходила как в индивидуальном, так и в групповом форматах. Так, первокурсники направления «Организация работы с молодежью» Мурманского арктического государственного университета получили возможность принять участие в организации регионального форума молодежи Мурманской области «#51ФМ». В Кандалакше, Заозерске и Видяево группы участников посетили пекарню, салон красоты, отделение полиции и «Почты России», детские сады, фитнес-клуб, а также смогли присутствовать на противопожарных учениях.

Акция «Один день в новом месте» организована министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области при участии органов по делам молодежи и молодежных советов муниципальных образований.

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