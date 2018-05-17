В областной библиотеке состоялся День Централизованной библиотечной системы города Апатиты

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке», посвященного 80-летию Мурманской области. Его участниками стали специалисты библиотек Мурманской области и посетители библиотеки.

В рамках встречи был показан фильм о городе Апатиты, рассказывающий о его истории, жителях, научном и культурном потенциале. Ярко и артистично выступил музыкальный клуб «ДИВА» («Доступное искусство в Апатитах»), работающий при библиотеке-музее имени Л.А. Гладиной.

На протяжении всего мероприятия в библиотеке работала фотосушка, посвященная истории города Апатиты, представлены выставки рисунков учащихся Детской школы искусств г. Апатиты, сувениров, печатной продукции Централизованной библиотечной системы и документов, посвященных истории библиотек города «Библиотеки города: традиции + инновации». Участники встречи приняли участие в «Минералогической викторине» и мастер-классе «Книжка-малышка».