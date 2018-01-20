В областной детско-юношеской библиотеке для взрослых читателей и детей начнёт работу выставка-викторина «Твое право выбора»

22 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для взрослых читателей и детей откроется выставка-викторина «Твое право выбора».

На выставке будут представлены книги, посвященные истории и современности избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе, государственной власти современной России, об основных полномочиях, обязанностях, принципах и порядке организации деятельности Президента Российской Федерации.

Для юных читателей будут представлены иллюстрированные издания о России. При помощи занимательных сюжетов и историй ребята узнают, что такое государство, как работает Президент России и Правительство нашей страны.

В центральном холле библиотеки будет оформлен стенд с актуальной и полезной информацией о проведении предстоящих выборов Президента. Посетители библиотеки смогут познакомиться со списком кандидатов, участвующих в выборах на пост Президента, а также узнают, как проголосовать, если в день выборов они окажутся в другом городе.

По материалам выставки подготовлены интересные вопросы, они связаны цветными индикаторами с закладками в книгах, следовательно, послужат ориентиром для поиска правильных ответов. Активные пользователи смогут ответить на интересные вопросы по материалам выставки и получить призы.

Выставка будет работать до 16 марта.