В областной детско-юношеской библиотеке начинаются встречи в школе волонтерских инициатив «НАШЕдело!»

18 мая в 16.00 в областной детско-юношеской библиотеке состоится первое занятие школы волонтерских инициатив «НАШЕдело!» (г. Мурманск, ул. Буркова, 30).



Шестиклассники мурманской школы №22 встретятся с представителями областной молодежной общественной экологической организации «Природа и молодежь» и узнают об экологическом волонтерстве. Ребята получат информацию об указе президента России Владимира Путина, объявившем 2018 год Годом добровольца (волонтёра). Проведение Года добровольца – это признание заслуг перед обществом и оценка огромного вклада волонтеров в развитие страны. Встреча с добровольцами-волонтерами поможет ребятам определиться с выбором направления деятельности, узнать о целях и традициях волонтерства.



Школьники узнают о наиболее актуальных экологических проблемах страны и региона, смогут познакомиться с проектами в области охраны окружающей среды, к которым может присоединиться каждый житель города. Ребята получат полезную информацию о том, как дать вторую жизнь ненужной одежде, предметам быта и игрушкам, как установить контейнер для раздельного сбора мусора в своем дворе, как избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников безопасно, где в Мурманске можно встретить экомобиль. Кроме того, школьники узнают о предстоящих акциях волонтерской организации «Природа и молодежь» и смогут поучаствовать в них.



На встрече ребятам расскажут о различных видах волонтерства, в том числе культурном, социальном, спортивном, событийном и медиа-волонтерстве. Продолжится встреча познавательной экологической игрой.



В конце встречи ребят ждет необычный флешмоб возле библиотеки.



Занятия в школе волонтерских инициатив «НАШЕдело» в отделе электронных ресурсов будут проводиться регулярно. На следующей встрече читатели библиотеки узнают о культурном волонтерстве.



