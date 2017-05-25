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Мурманская область. Арктика25.05.17 08:30

В областной детско-юношеской библиотеке открылась выставка необычных почтовых открыток от художника Сергея Еремкина

В минувшие выходные в областной детско-юношеской библиотеке открылась выставка Сергея Еремкина «Заполярье – глазами природы». На ней представлены почтовые открытки выставочного формата – всего 48 работ.

Художник создал необычную серию почтовых открыток с городами и поселками Мурманской области. Талантливый земляк совмещает изображения диких животных с узнаваемыми городскими пейзажами. Тем самым он хочет сказать, что в эпоху глобальной урбанизации природа играет в жизни человека большую роль и её надо беречь.

Прогуливаясь по городу, большинство людей не обращают внимание на то, что то или иное здание можно ассоциировать с животными Кольского полуострова. Например, здание филармонии - с совой, областного краеведческого музея - с лосем, областной научной библиотеки - с оленем, плавательного бассейна - с китом, Дома творчества «Лапландия» - с лебедем, памятник Ждущей - с чайкой. Здание аэропорта, по мнению Сергея, связано с пчелами, ведь на них можно летать, как на самолёте. Это воображение художника, его внутренний мир.

Художником Сергей Анатольевич Еремкин только становится, вырабатывает свой стиль. Работает грифельным карандашом. Сергей - бывший строитель, технике рисования и живописи не обучался, дар передался ему по наследству от мамы. Рисовать начал с марта 2016 года.

Выставка открыток «Заполярье – глазами природы» будет работать в библиотеке всё лето.

 

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