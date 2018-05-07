В областной детско-юношеской библиотеке подвели итоги викторины «В стране фантазий и забав»

6 мая в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошло подведение итогов семейной литературной викторины «В стране фантазий и забав».

Викторина проходила с 26 марта по 29 апреля и была посвящена юбилею известного детского писателя, поэта, баснописца, драматурга, сценариста Сергея Михалкова. В течение месяца юные читатели библиотеки знакомились с произведениями автора и отвечали на предложенные вопросы. В викторине приняли участие более ста работ.

Участникам рассказали о страницах биографии Сергея Михалкова, связанных с Великой Отечественной войной. Вспомнили стихи поэта, посвященные этой теме. Познакомили юных читателей с историей создания гимнов СССР и России.