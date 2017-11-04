В областной детско-юношеской библиотеке прошёл детский праздник национальных культур «Мы – Россия»

Накануне государственного праздника Дня народного единства в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошел детский праздник национальных культур России.

Дети и взрослые совершили виртуальное историческое путешествие по истории и узнали о событиях начала XVII века, когда была освобождена Москва, вспомнили о тех, кто в трудное для страны время проявил свою гражданственность, доблесть и героизм. Библиотекарь рассказала участникам встречи о героях Руси, князе Дмитрии Пожарском и купце Кузьме Минине, чудотворной иконе Богоматери Казанской, а также о традициях праздника Дня народного единства. Электронная презентация сопровождалась песней о России композитора Георгия Струве в исполнении Еловенко Полины, ученицы 6 класса средней общеобразовательной школы № 13 г . Мурманска.

Зрители узнали об обычаях саамов, послушали песню на саамском языке, которую спела Екатерина Рыбянцева, ученица 3 класса мурманской средней образовательной школы № 1, а школьница из гимназии № 1 г . Мурманска Вероника Филиппова прочитала авторские стихи под названием «Ловозеро».