В областной детско-юношеской библиотеке прошёл театрализованный праздник «В новый год за сказками»

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели театрализованный новогодний праздник для учеников 1 класса средней образовательной школы № 36 г. Мурманска.

Под волшебную музыку детей и взрослых встретили в новогоднем лесу сказочные герои: всезнающая Ворона, кукла Маша и Зимушка-зима. В начале праздника ребята продемонстрировали свои таланты, прочитав стихи и спев новогодние частушки.

Главная героиня праздника - Зимушка-зима провела для детей подвижные игры, такие как «Новогодние лошадки», «Нарисуй снеговика» и «Снежные городки». После игр Снеговик, Баба-яга и другие герои ждали гостей в волшебной комнате «Сказок».

Маленькие читатели отправились на поиски настоящих новогодних чудес, пели, веселились и водили хороводы. Ребят ждала встреча с Дедушкой Морозом, поздравления и сюрпризы. Завершился праздник чаепитием.