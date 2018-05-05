В областной детско-юношеской библиотеке прошла встреча поклонников творчества Эрин Хантер

29 апреля в зале новой художественной литературы областной детско-юношеской библиотеки состоялась встреча любителей творчества английских писательниц Кейт Кери, Черит Болдри, Виктории Холмс и Тай Сазерленд, которые пишут под общим псевдонимом «Эрин Хантер».

Серия «Коты-воители» уже прочно завоевала место в сердцах юных читателей библиотеки, и ребята встретились, чтобы снова поговорить о любимых книгах.

Началось все со ставшего уже традиционным «снежного кома», чтобы вспомнить старых знакомых с прошлых сходок и познакомиться с новыми единомышленниками. После этого юные фанаты приняли участие в небольшой викторине, посвященной «Котам-воителям». Победитель, набравший наибольшее количество правильных ответов, получил сладкий приз.

За чайной паузой дети обсудили любимых персонажей из саги, поспорили о том, какая из книг серии самая интересная, и стоит ли читать другие серии Эрин Хантер – «Странники», где главными героями являются медведи, и «Хроники стаи», повествующие о собаках.