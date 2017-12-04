Мурманская область. Арктика04.12.17 07:20
В областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-музыкальный праздник «Рождество по-муми-тролльски»
6 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-музыкальный праздник «Рождество по-муми-тролльски», посвященный творчеству финской писательницы Туве Янссон и приуроченный к 100-летию независимости Финляндии
Гости праздника, ученики мурманских школ, увидят красочные выступления детских творческих коллективов. Сказочное представление украсят веселые русские и финские песни, зажигательные танцы, балет, джаз, номер с этническими барабанами. Дети и взрослые встретятся с героями книг Т. Янссон: Муми-мамой и Муми-троллем, а также узнают, как встречают Рождество в сказочной долине.
На празднике будут присутствовать представители Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в г. Санкт-Петербурге.
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