В областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-музыкальный праздник «Рождество по-муми-тролльски»

6 декабря в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-музыкальный праздник «Рождество по-муми-тролльски», посвященный творчеству финской писательницы Туве Янссон и приуроченный к 100-летию независимости Финляндии

Гости праздника, ученики мурманских школ, увидят красочные выступления детских творческих коллективов. Сказочное представление украсят веселые русские и финские песни, зажигательные танцы, балет, джаз, номер с этническими барабанами. Дети и взрослые встретятся с героями книг Т. Янссон: Муми-мамой и Муми-троллем, а также узнают, как встречают Рождество в сказочной долине.

На празднике будут присутствовать представители Мурманского отделения генерального консульства Финляндии в г. Санкт-Петербурге.