Мурманская область. Арктика19.05.18 08:12
В областной детско-юношеской библиотеке состоится заседание литературного клуба «Высокие энергии»
20 мая в 13.00 состоится новое заседание литературного клуба «Высокие энергии» (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, Мурманская областная детско-юношеская библиотека).
Его участники решили обсудить две абсолютно разные стороны «жанровой» монеты - юмористическую фантастику, в частности, ироническое фэнтези, и литературу ужасов. Они выбрали двух наиболее известных представителей этих жанров - сэра Терри Пратчетта и признанного Короля Ужасов Стивена Кинга. На встрече ребята расскажут о прочитанных книгах, порассуждают, что им нравится больше – смеяться или пугаться во время чтения, а также постараются составить на лето свой личный книжный план, чтобы было о чем поговорить в сентябре.
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