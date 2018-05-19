В областной детско-юношеской библиотеке состоится заседание литературного клуба «Высокие энергии»

20 мая в 13.00 состоится новое заседание литературного клуба «Высокие энергии» (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, Мурманская областная детско-юношеская библиотека).

Его участники решили обсудить две абсолютно разные стороны «жанровой» монеты - юмористическую фантастику, в частности, ироническое фэнтези, и литературу ужасов. Они выбрали двух наиболее известных представителей этих жанров - сэра Терри Пратчетта и признанного Короля Ужасов Стивена Кинга. На встрече ребята расскажут о прочитанных книгах, порассуждают, что им нравится больше – смеяться или пугаться во время чтения, а также постараются составить на лето свой личный книжный план, чтобы было о чем поговорить в сентябре.