В областной детско-юношеской библиотеке состоится знакомство с Северным музеем Сергея Есенина

21 марта музей С.А. Есенина в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке гостеприимно раскроет двери для посетителей из Комплексного центра социального обслуживания населения города Североморска.

Гости познакомятся с самым северным музеем С.А. Есенина, историей его создания, узнают об основательнице и первой руководительнице Валентине Евгеньевне Кузнецовой. Также у посетителей будет возможность увидеть редкие издания книг поэта и экспозицию, которая поможет им узнать об основных этапах жизни и творчества Сергея Есенина.

Экскурсанты побывают в портретной галерее писателей-земляков, недавно открытой в библиотеке, и посмотрят живописные полотна, выполненные Североморским художником Анатолием Александровичем Сергиенко.

Чтение замечательных стихов поэта создаст хорошее настроение всем слушателям.