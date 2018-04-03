В областной детско-юношеской библиотеке состоялся семейный литературно-игровой праздник, посвященный народным традициям

1 апреля в отделе библиотечного обслуживания 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки прошел семейный литературно-игровой праздник «Старина стародавняя».

Читатели и их родители познакомились с традициями и обычаями русского народа: узнали, как жили, во что одевались, чем занимались и в какие игры играли наши предки. Дети и взрослые с удовольствием принимали участие в конкурсах и играх: пекли хлеб, доили коров, стреляли из лука, сеяли, собирали урожай, пробовали себя в роли Змея Горыныча.

В заключение праздника состоялось подведение итогов семейной викторины, которая стартовала 25 февраля. В течение месяца ребята читали книги и отвечали на предложенные вопросы. Работы принимались до 26 марта. Все успешно справились с заданиями.

Победителей и призеров наградили дипломами.