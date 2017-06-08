В областной детско-юношеской библиотеке стартовали традиционные летние чтения

На открытой площадке перед зданием областной детско-юношеской библиотеки состоялось открытие областных летних чтений «Лето с книгой – 2017».

Участниками праздничного мероприятия стали дошкольники, школьники, посещающие летние оздоровительные лагеря при мурманских школах и гимназиях, маленькие читатели библиотеки, а также педагоги, воспитатели, библиотекари – всего около 300 человек.

Собравшиеся с удовольствием отвечали на вопросы о сказках А. С. Пушкина, вспоминали его стихи, танцевали под популярные детские песни, водили хоровод.

Самым ярким моментом стал запуск в небо воздушного шара с логотипом летних чтений и фейерверк из разноцветных воздушных шаров.

Затем праздник продолжился в отделах библиотеки познавательными, развлекательными занятиями, интерактивными экскурсиями по реальным и виртуальным музеям, просмотрами любимых мультиков.

В течение всего лета в областной детско-юношеской библиотеке юных северян ждут знакомства с новинками, сотрудники библиотеки будут проводить познавательные игры, увлекательные виртуальные экскурсии, интерактивные занятия, праздники. Кроме того, библиотека предлагает взять любимые книги с собой в отпуск.

Итоги летних чтений библиотека подведет в сентябре, после окончания летних каникул.