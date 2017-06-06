В областной детско-юношеской библиотеки мурманские школьники обсудили экологические проблемы

Во Всемирный день охраны окружающей среды в краеведческом отделе областной детско-юношеской библиотеки состоялось мероприятие «Давай беречь природу вместе», на котором присутствовала группа учащихся 4-8 классов Мурманской коррекционной школы-интерната № 3. Эта встреча проходила в рамках Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство».

В качестве гостя на мероприятии присутствовала старший специалист Управления Росприроднадзора по Мурманской области Наталья Владимировна Вольф. Она рассказала ребятам об истории Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство». Наталья Владимировна сообщила о центральном и самом знаковом событии фестиваля «Экодетство» - акции по раздаче салатовых лент с семенами цветов, в рамках которой более 5 тысяч волонтеров в 85 регионах России должны раздать более 5 миллионов ленточек. Организаторы этой Всероссийской акции уверены, что миллионы жителей российских городов, которые поучаствуют в мероприятиях фестиваля и получат у волонтёров семена цветов и ленточку салатового цвета, задумаются о существующих экологических проблемах и сделают шаг навстречу к цветущей планете.

Библиотекари рассказали школьниками о том, что изучает наука экология. Из беседы ребята узнали, как сделать наш общий дом чистым и уютным, усвоили правила поведения в лесу и провели собственное расследование «Кто в лесу оставил мусор?». Дети охотно отвечали на вопросы викторин, разгадывали загадки. Каждый участник получил в подарок салатовую ленточку и семена цветов. Символическая посадка цветов состоялась сразу же после мероприятия.