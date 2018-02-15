В Областной детской библиотеке юные мурманчане встречали Масленицу

Состоялся детский фольклорный праздник «Озорная Масленица», участниками которого стали учащиеся начальных классов г. Мурманска. Ребята узнали историю праздника, его традиции, поучаствовали в озорных масленичных играх. Проявили смекалку и ловкость в игре «Донеси и не урони блины на сковороде».

Дети состязались в меткости бросания снежков, передували «Снежинку», перетягивали канат, пели масленичные песни и водили хороводы «Тетера», «Ворота».

Гостей веселили скоморохи, студенты-волонтеры Мурманского педагогического колледжа. Они загадывали весёлые «блинные» загадки, вспоминали «блинные» пословицы и угощали гостей конфетками и баранками по русской ярмарочной традиции.

Праздник для детей вместе с библиотекарями подготовили и провели участники ансамбля песни «Ягодка» средней образовательной школы № 34 (руководитель Н.В. Бондаревская).