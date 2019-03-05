В областной Думе прошла встреча региональных законодателей с делегацией норвежского парламента (Стортинга)

Во встрече приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко, председатель профильного комитета Лариса Круглова и депутат Юрий Шадрин, норвежские парламентарии во главе с Эйриком Сивертсеном, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал, представители МИД России в Мурманске.

Приветствуя гостей, Сергей Дубовой отметил сложившееся сотрудничество Мурманской области с соседней страной, благодаря которому удалось реализовать проекты в различных сферах. Нас объединяет сотрудничество в Баренцевом регионе и, конечно, Арктика, природа которой весьма уязвима и требует особого, бережного отношения, подчеркнул спикер.

О важности трансграничного сотрудничества говорил и г-н Э. Сивертсен. И здесь альтернативы диалогу нет. По его мнению, есть заинтересованность и возможности для взаимодействия в промышленно-экономической сфере, организации спасательных работ, защите окружающей среды, в области культуры. И особое значение имеет сотрудничество на уровне народной дипломатии, подчеркнул Эйрик Сивертсен.

Первый вице-спикер Думы Владимир Мищенко отметил важность опыта соседней страны по построению политической системы, в частности, укрупнения муниципалитетов.

Лариса Круглова обратила внимание на традиции и развитие сотрудничества в сфере спорта. Она пригласила парламентариев на очередной Праздник Севера и Баренцевы игры, которые пройдут летом в Мурманске.

Юрий Шадрин отметил в числе реальных достижений - развитие межрегионального сотрудничества наших стран в сфере патриотического воспитания по сохранению памяти о Второй мировой войне, а также взаимодействие Норвегии с закрытыми городами Мурманской области, в частности, с Североморском.

В завершение Сергей Дубовой выразил надежду, что наш диалог не ограничится сегодняшней встречей, и норвежские парламентарии ещё не раз посетят Мурманскую область и областную Думу.