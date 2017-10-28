В областной Думе прошло рабочее совещание о практике работы страховых представителей в системе обязательного медицинского страхования

О практике работы страховых представителей в системе обязательного медицинского страхования в Мурманской области шла речь на рабочем совещании в Думе. Мероприятие предваряло посещение председателем комитета Думы по социальной политике и охране здоровья Надеждой Максимовой и членом Совета Федерации ФС РФ Татьяной Кусайко одного из Мурманских филиалов страховой компаний. Они встретились с его руководством и представителем ТФОМС Мурманской области, ознакомились с реализацией комплекса мер, направленных на развитие системы обязательного медицинского страхования.

В Мурманской области с начала 2016 года работают контакт-центры территориального фонда ОМС и страховых организаций, «горячие линии», страховые представители первого и второго уровня. В числе их задач – информирование, сопровождение, консультирование застрахованных лиц по вопросам организации оказания медицинской помощи в регионе, напоминание о необходимости прохождения диспансеризации, «ведение» граждан на всех этапах ее прохождения.

- На мой взгляд, на данной ступени внедрения института страховых поверенных в регионе, Мурманская область достойно справилась с поставленными задачами, - отметила Надежда Максимова. – В 2018 году начнут функционировать страховые представители третьего уровня. Они будут работать с обращениями застрахованных по вопросам качества оказания медицинской помощи. В их задачи войдет и информационное сопровождение людей при оказании им медпомощи по результатам диспансеризации. Безусловно, большую роль в организации этой работы играет взаимодействие между страховыми компаниями и медицинскими учреждениями.

Практику работы страховых представителей в системе ОМС в Мурманской области обсудили на рабочем совещании в этот же день в региональном парламенте. Мероприятие было организовано комитетом областной Думы по социальной политике и охране здоровья по инициативе члена Совета Федерации ФС РФ Т.А. Кусайко. В нем участвовали депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов госвласти области, Территориального фонда ОМС, руководители медицинских учреждений и страховых компаний региона. Отмечалось, что внедрение института страховых медицинских поверенных – большой шаг к совершенствованию системы обязательного медицинского страхования.

Вместе с тем, участники совещания озвучили ряд проблем, связанных с вопросами взаимодействия страховых компаний и медицинских учреждений, недостаточной осведомленностью северян о работе страховых представителей, правилах прохождения диспансеризации, ответственностью граждан за сохранение своего здоровья.

В завершение был выработан ряд рекомендаций по повышению эффективности прохождения профилактических мероприятий. Они касаются, в частности, возможности изменений законодательства в данной сфере, а также организации оказания медпомощи.