В областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам

В региональном парламенте прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона Мурманской области «Об установлении на территории Мурманской области даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2017 года». Предлагается перенести дату начисления пени за неуплату налога на имущество физических лиц на территории Мурманской области за налоговый период 2017 года на более поздний срок. Таким образом, у жителей области появится дополнительное время для того, чтобы разобраться в новых правилах расчета налога по кадастровой стоимости, получить необходимые консультации и уплатить налог без начисления пени.

Участники заседания рассмотрели обращение губернатора области о необходимости законодательного решения вопроса, касающегося зачисления акцизов в региональные дорожные фонды, на федеральном уровне. Отмечается, что норматив зачисления в региональные дорожные фонды акцизов от производства моторного топлива и масла, произведенного на территории РФ, за последние три года, снизился на 38,3 % (со 100 % в 2015 г. до 61,7 % в 2017 году). В связи с этим бюджет Мурманской области в 2017 году недополучил 793 млн рублей. В 2018 году норматив снижен до 57,1 %. Депутаты решили направить обращение к руководству Госдумы, Совета Федерации и Правительства РФ об отмене отдельных положений соответствующего федерального закона, а также обратиться к парламентариям Северо-Запада с просьбой о поддержке инициативы.