В областной Думе школьники обсудили актуальные экологические проблемы

В региональном парламенте прошло мероприятие «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду». Юные экологи со своими педагогами-наставниками, а также представители общественности и научного сообщества встретились, чтобы обсудить возможные совместные действия по решению экологических проблем.

Гостей приветствовал председатель профильного комитета регионального парламента Валерий Пантелеев:

- В день Конституции России – областная Дума стала площадкой для обмена опытом экологической работы и обсуждения наиболее острых вопросов в этой сфере. Важно, что об этом задумывается молодежь и готова генерировать идеи, искать новые подходы, менять наш мир к лучшему.

С презентациями своих работ на экологические темы выступили школьники – победители всероссийских экологических конкурсов, участники региональных проектов из Мончегорска, Мурманска и Белого моря. Об исследованиях в области защиты окружающей среды рассказали представители научного сообщества и общественных организаций.

- Нам необходимо воспитывать экологически грамотных людей, чтобы будущие поколения могли пить чистую воду, жить в чистых городах, ходить в чистые леса и употреблять здоровую пищу. Надеюсь, что наши встречи в областной Думе с юными активистами-экологами станут традиционными. Парламентарии открыты для свежих идей и готовы к совместной работе.

В завершении мероприятия для гостей прошла экскурсия по Мурманской областной Думе, на которой школьники познакомились с работой законодательного органа.