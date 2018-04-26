В областной Думе состоялось очередное заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО

В областной Думе состоялось очередное заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований, которое провел Вячеслав Попов. Депутаты обсудили и поддержали предложения по внесению изменений в областную госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона». В частности, предполагается увеличение объемов финансирования программы более чем на 86 миллионов рублей, из них большая часть средств будет направлена на мероприятия по завершению создания системы вызова экстренных служб «112».

Также в центре внимания парламентариев был проект обращения Мурманской областной Думы к Министру обороны РФ о необходимости утвердить порядок согласования решений органов местного самоуправления ЗАТО об участии граждан и юридических лиц в совершении сделок с объектами недвижимости, находящихся на территории ЗАТО.

- Федеральным законодательством определено, что сделки с недвижимостью на территории закрытых гарнизонов могут совершаться только гражданами РФ, которые работают, постоянно проживают или получили разрешение на проживание в закрытом административно-территориальном образовании. Иные лица или организации могут приобрести недвижимость в ЗАТО только по решению муниципалитета по согласованию с госкорпорациями или министерствами, в чьем ведении находятся объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО. В этом обращении мы просим Министра обороны России ускорить утверждение порядка этого согласования, – отметил Вячеслав Попов.