В областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству

Депутаты обсудили и одобрили поправки к проекту закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области». Поправки разработаны в связи с необходимостью приведения регионального закона в соответствие с изменениями Жилищного кодекса, принятыми летом текущего года. Все корректировки направлены на более качественное и оперативное проведение капитального ремонта. Комитет рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении.

В первом чтении и окончательной редакции рекомендовано принять законопроект, вносящий изменения в закон «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области», внесенный губернатором области. Он разработан в целях приведения в соответствие регионального законодательства с федеральной нормативной правовой базой. В частности, уточняется сфера действия закона и полномочия органов госвласти. Так, субъект РФ теперь не вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Региональные законодатели обсудили инициативу Совета депутатов г. Кировска о введении специального режима, предусматривающего оформление электронных виз для иностранных граждан, прибывающих на территорию области в туристических целях. Отмечалось, что электронные визы будут способствовать увеличению турпотока в отдаленных регионах страны. Сейчас они в тестовом режиме введены только в отдельных районах Дальнего Востока.

Депутаты поддержали предложения по внесению изменений в государственную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона». Корректировка, в частности, предполагает увеличение в 2018-2010 годах средств областного и местных бюджетов для предоставления субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2012-2014 годах.

Комитет рассмотрел и поддержал обращение парламентариев Ленинградской области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину об ускорении рассмотрения проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 166 Жилищного кодекса Российской Федерации». Данные изменения предусматривают включение в перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме работ по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения к общему имуществу в многоквартирных домах.