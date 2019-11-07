В областной Думе состоялось заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области

В Мурманской областной Думе состоялось заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. В его работе приняли участие депутаты регионального парламента, представители исполнительных органов власти области, главы представительных органов муниципальных образований. Вёл заседание руководитель координационного Совета, председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Приветствуя собравшихся, он отметил важность обмена опытом работы муниципальной власти на площадке координационного Совета, обсуждения актуальных проблем, волнующих население и власть на местах.

Участники заседания обсудили практику осуществления представительными органами муниципальных образований полномочия по контролю за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. В своём выступлении Первый заместитель gредседателя областной Думы Владимир Мищенко заострил внимание на возможности разработки специального нормативного правового акта, регулирующего порядок реализации контрольного полномочия представительного органа в муниципальных образованиях.

Также шла речь о практике работы органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области по взаимодействию с поставщиками коммунальных ресурсов, управляющими компаниями по улучшению качества предоставляемых услуг, оперативному реагированию на возникающие вопросы.

Начальник Госжилинспекции – главный государственный жилищный инспектор области Алена Кузнецова отметила высокий уровень взаимодействия инспекции с муниципальными образованиями. Открыта «горячая линия» по проблемам ЖКХ, организованы представительства инспекции на местах, Ассоциация Советов МКД.

Заместитель губернатора области Евгений Никора обратил внимание на необходимость своевременно предусматривать средства в бюджетах муниципальных образований на оплату коммунальных услуг бюджетных организаций и решения вопросов тарифного регулирования. В ходе обсуждения были затронуты проблемы очистки крыш от наледи, уборки снега, ремонта подъездов. С целью повышения качества обеспечения муниципального жилищного контроля, оперативного реагирования на возникающие вопросы органам местного самоуправления Мурманской области предложено рассмотреть возможность увеличения количества должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами.

Заместитель председателя комитета Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению; координатор Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» Андрей Фоменко проинформировал о современных образовательных потребностях государственных и муниципальных служащих.