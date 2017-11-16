В областной Думе состоялось заседание Совета под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнется 23 ноября.

В третьем чтении областные законодатели планируют рассмотреть проекты законов, регулирующие вопросы государственной поддержки инвестиционной деятельности, а также законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

Во втором чтении предложено обсудить законопроект, вносящий изменения в статью 4 закона о налоге на имущество организаций.

Региональные парламентарии рассмотрят в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Корректировки в основной финансовый документ региона связаны с необходимостью уточнения основных параметров бюджета на текущий год.

В первом чтении депутаты обсудят проект регионального закона, разработанный в развитие Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества».

Кроме того, участники заседания рассмотрят законодательные инициативы, которые наш региональный парламент планирует внести в Государственную Думу. Одна из них предусматривает корректировку статьи 46 Жилищного кодекса РФ.