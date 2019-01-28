В областной «Кировке» прошёл фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

«Единство - через культуру!». Под таким девизом 27 января в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел ежегодный фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».

Поближе познакомиться с традициями и обычаями соседей и продемонстрировать свои – такую возможность даёт фестиваль, который вот уже более 10 лет проводят специалисты областной Кировки.

Этим морозным январским днём каждый, кто пришёл во Дворец культуры, мог почувствовать себя как дома: в мероприятии участвовали более 20 различных национальных объединений, представляющих свой неповторимый быт, культуру, традиции и обычаи. Здесь русские и молдаване, украинцы и белорусы, чуваши и японцы, азербайджанцы и немцы… и каждые по-своему уникальны.

Тёплое фойе дворца пестрило яркими костюмами, гостей праздника увлекали в национальные игры и забавы. Мотивы народных песен, звучавшие буквально отовсюду, вкуснейшие запахи блюд, приготовленных по самым строгим рецептам национальной кухни, танцы - каждое общество по-своему «заманивало» посетителей к себе.

«Наш Кольский край – это Российская Федерация в миниатюре. Здесь более ста наций, народностей проживает в мире, добре и согласии. Дорогие друзья! Участники фестиваля и гости! Я хочу пожелать, чтобы мир и согласие царили в нашем с вами общем доме под названием Кольский край. Вам всем добра, благополучия, здоровья, душевного комфорта во благо нашего любимого Кольского Заполярья», - приветствовал земляков и гостей фестиваля Председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов.

Праздничную программу продолжили выступления творческих коллективов. На протяжении нескольких часов гости фестиваля могли любоваться на грациозную пластику танцоров, наслаждаться красотой поэзии и слушать душевные песни разных народов, которые уже много лет живут вместе на одной мурманской земле.