В областной научной библиотеке был представлен новый выпуск альманаха «Площадь Первоучителей»

Восемнадцатый выпуск ежегодного альманаха Мурманской организации Союза писателей России «Площадь Первоучителей» вышел в год 40-летия регионального писательского союза и год Славянского хода «Мурман – Балканы». Большая часть опубликованных материалов сборника посвящена этим знаковым событиям. Издание знакомит с творчеством литераторов Мурмана, прозой и поэзией белорусских, болгарских и сербских авторов.

Альманах представила составитель и редактор, ответственный секретарь Мурманской организации Союза писателей России Марина Чистоногова (Доценко).

Своими впечатлениями от многочисленных встреч на пути духовной экспедиции «Мурман – Балканы» поделились организаторы хода писатели и журналисты Дмитрий Коржов и Илья Виноградов, а также Юлия Колмогорова.

О планах проведения в Оленегорске Второго фестиваля славянских культур рассказала директор Центра культуры и досуга «Полярная звезда» Светлана Чемоданова. В фестивале примут участие представители творческих организаций и коллективов братских славянских народов, с которыми свели дороги Славянского хода.

Поэтические строки литераторов Беларуси и Сербии Анатолия Аврутина, Доры Милевой, Зорана Костича прозвучали в исполнении мастера художественного слова Андрея Боброва. Стихи Славянского хода читали Марина Чистоногова и Дмитрий Коржов.

Не осталась незамеченной важная историческая дата – 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Афганская тема – ведущая в творчестве Юрия Гутяна.

В альманахе опубликована глава из его романа «Предельный возраст» - «Находка». Познакомиться с альманахом «Площадь Первоучителей» можно в областной научной библиотеке.