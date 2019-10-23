В областной научной библиотеке играли в «Холодные игры»

Живая, азартная и увлекательная атмосфера сопровождала вторую четверть чемпионата «Холодных игр» - командной игры, посвященной кинематографу.

Команды из Мурманска, Гаджиево, Снежногорска состязались в знании российских и зарубежных фильмов: «Александр Невский», «Служили два товарища», «Собачье сердце» и «Гарри Поттер».

Ребята не только соревновались в эрудиции, они проявляли творческие способности: озвучивали эпизоды, исполняли песни из кинофильмов, рисовали, подбирали реквизит.

Наибольшее количество правильных ответов было дано по фильму «Александр Невский». Лучшие результаты показали команды «Спартак» и «Искатели».

Автор и организатор игр – директор Междуреченского сельского дома культуры Андрей Кулыбко. Следующая игра пройдет в Областной научной библиотеке 20 ноября.