В областной научной библиотеке мурманчанам был представлена первая книга Ивана Чернышова «Работа над ошибками»

«Работа над ошибками» - это первый сборник прозы молодого литератора, кандидата филологических наук Ивана Чернышова. Книга издана на грант губернатора Мурманской области на поддержку издательской деятельности. Она представляет собой три взаимосвязанных произведения о жизни современной молодёжи, написанных в технике метамодернизма.

На презентации выступили: писатель и литературный критик Дмитрий Коржов, издатель Олег Дроздов и художник Ольга Преснякова. Дмитрий Коржов, возглавляющий литературное объединение Мурманской организации Союза писателей России, отметил, что проза Ивана Чернышова отлична от всей мурманской литературы, особенная, новая, а сам автор – серьезный и талантливый писатель.

На встрече зрители услышали отрывки из сборника «Работа над ошибками» в исполнении автора, которые чередовались с выступлениями коллег писателя по неформальному творческому объединению «Полярный день». В группу входят молодые поэты, прозаики и музыканты: Павел Сурнов, Николай Уксус, Александр Швецов, Алексей Мурашов.

В заключение презентации зрителей порадовало нестандартное выступление группы «Лосины маршала Потёмкина».