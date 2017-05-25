В областной научной библиотеке откроется фотовыставка «Север и велосипед»

28 мая в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке состоится открытие фотовыставки работ участников фотоконкурса «Север и велосипед» и церемония награждения победителей.

Традиционный ежегодный фотоконкурс «Север и велосипед» проводится велоклубом «NоrdBike». Весь конкурс проходит в сети Интернет, а лучшие 25 фото будут представлены на выставке в Мурманской государственной областной универсальной библиотеке.

В этом году на конкурс было прислано более 60 работ авторов как из Мурманской области, так и из других регионов России.