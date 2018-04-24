В областной научной библиотеке открывается фотовыставка «Человек и Север»

25 апреля в 16.00 в областной научной библиотеке открывается фотовыставка Ольги Феофановой «Человек и Север» (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал). Выставка является персональным проектом Ольги Феофановой - журналиста и преподавателя Мурманского арктического государственного университета.



В экспозиции представлены северные пейзажи, снятые на побережье Баренцева и Белого морей, во время прогулок по Мурманску и норвежскому Тромсё. Все фотографии рассказывают о ярких моментах северной жизни, об общении с природой, творчестве, истории поморского быта, активном отдыхе, путешествиях, встречах.