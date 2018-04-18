В областной научной библиотеке отметят День Мончегорской ЦБС

19 апреля в 15.00 пройдет день Мончегорской централизованной библиотечной системы в рамках проекта «Дни муниципальных библиотек региона в областной научной библиотеке» (г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.21А, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Конференц-зал, 3 этаж).



Мероприятие организовано в рамках 80-летия Мурманской области и проходит с целью раскрытия культурного потенциала города Мончегорска, продвижения творчества местных литераторов и коллективов и обмена передовыми инновационными библиотечными практиками.



К участию в мероприятии приглашаются специалисты библиотек Мурманской области, представители творческих организаций и посетители библиотеки.



В рамках мероприятия состоится презентация библиотек Мончегорска, творческие и театрализованные выступления работников Центральной городской и Центральной детской библиотек, презентация проекта экологической библиотеки «Разноцветная Арктика», творческое выступление Центра семейного чтения с участием кукольного Театра Папы Карло. Состоится демонстрация видеоальбома Светланы Мамакиной «Мончегорск-столица Монче-тундры: Мончегорск в стихах и фотографиях» и виртуальная экскурсия по промышленной площадке Кольской ГМК.



В мероприятии примут участие мончегорские писатели Руслана Стегура, дважды лауреат литературной премии губернатора Мурманской области К. Баева и А. Подстаницкого, и Ирина Рогозина, победитель конкурса на получение гранта губернатора Мурманской области в поддержку издательской деятельности, победитель городского этапа международного конкурса «Живая классика».



В холле 3 этажа областной научной библиотеки будут работать выставки декоративно-прикладного творчества мастеров Мончегорска, выставка рисунков учащихся Детской школы искусств им. В. Воробья.