В областной научной библиотеке представили выставку, посвященную современному искусству

«Contemporary art: искусство понимания» - так называется выставка изданий из фонда библиотеки. На ее презентации выступили сотрудники Областного художественного музея Степан Духно и Дмитрий Колатаев. Они сделали общий обзор современного искусства, рассказали о его направлениях, произведениях, художниках.

Специалисты библиотеки Ольга Плюснина и Тамара Сумарокова познакомили присутствующих с ключевыми изданиями выставки, которые помогут разобраться в таком непростом и многогранном явлении как современное искусство. Особый интерес вызвали книги издательства «Гараж».

Посетители с большим удовольствием приняли участие в перформансе-оммаже «Дерево желаний» и в мастер-классах по коллажу и ассамбляжу.

Тема современного искусства вызвала большой интерес у мурманчан: завязалась дискуссия, в ходе которой присутствующие поделились своими мнениями, знаниями и впечатлениями.

Выставка «Contemporary art: искусство понимания» будет работать в зале отраслевой литературы (2-й этаж библиотеки) по 20 декабря.