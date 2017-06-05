В областной научной библиотеке презентуют книгу «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!»

6 июня в 14.30 в Мурманской областной научной библиотеке состоится презентация книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!». Авторы книги - военный журналист, полковник запаса Владислав Майоров и его супруга Ирина Майорова.

Книга повествует об истории подводных сил Северного флота, о создании морского стратегического оружия ядерного сдерживания и боевой службе подводников. В ней опубликовано 62 интервью с известными политиками, флотоводцами, конструкторами атомных подводных лодок, командирами стратегических подводных ракетоносцев. Впервые в России обобщен многолетний опыт шефского сотрудничества уральцев и подводников Северного флота. Авторы исследуют причины, побудившие уральцев прийти на помощь морякам в трудное для страны время, анализируют все этапы развития шефства, эволюцию отношений, переросших в искреннюю дружбу.

Значительное место в повествовании занимает трагедия с подводной лодкой «Курск». По мнению автора, данную тему нельзя было обойти стороной.

Книга издана компанией «Таганский ряд». Она замечательно оформлена: вниманию читателей представлены более 1000 фотографий о боевой службе экипажей подводных крейсеров, освоении подводниками Арктики, ракетной стрельбе с Северного полюса, поездках уральских делегаций в Заполярье. Многие фотографии публикуются впервые.

Мурманчанам книгу представят президент Фонда «Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье» капитан 2 ранга запаса Александр Репенков и автор книги Владислав Майоров.

Часть тиража издания будет передана в фонды библиотек Мурманской области.