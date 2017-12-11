В областной научной библиотеке прошло заседание секции «Язык, литература и культура Кольского и Европейского Севера» в рамках «XVI Масловских чтений»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялось заседание секции «Язык, литература и культура Кольского и Европейского Севера» межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «XVI Масловские чтения».

Модератором секции выступила кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула.

Ряд выступлений посвящался писателям Кольского Севера: Виталию Маслову, Владимиру Смирнову, Николаю Скромному.

О норвежском писателе-слависте, филологе и историке Олафе Броке, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, рассказал доцент Мурманского института экономики Владимир Карелин.

Особое внимание было уделено теме культурного соседства нашего региона. Вопросы сохранения саамского языка в Мурманской области были подняты в докладе руководителя «Центра народов Севера» Надежды Чупровой, а музыкальный руководитель Детского образовательного учреждения № 136 Мурманска Татьяна Полякова рассказала о «Саамской гостиной» как форме воспитания дошкольников.

Хранитель коми-ижемского языка и культуры Валентина Кузнецова, приехавшая из Краснощелья, поделилась историей своей родословной. Её прадед был одним из первых переселенцев, приехавших на Кольский полуостров в конце XIX века. Слушатели познакомились с семейными реликвиями, книгами на языке коми-ижемцев, посмотрели фильм и послушали живую звучащую речь.

Материалы предыдущих Масловских чтений, а также литературное наследие мурманских писателей доступны для чтения в полнотекстовой электронной библиотеке «Кольский Север».

Учредителями чтений являются Мурманский арктический государственный университет, Мурманская организация Союза писателей России, Мурманская областная универсальная научная библиотека, Государственный архив Мурманской области, ОАО «Мурманское морское пароходство».