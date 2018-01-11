В областной научной библиотеке состоится литературно-музыкальный вечер «Рождественские встречи»

13 января в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится литературно-музыкальный вечер «Рождественские встречи».

Рождественские встречи – традиционный литературно-музыкальный вечер, который библиотека проводит для читателей старшего поколения. В этом году вечер будет посвящен истории рождественских и новогодних открыток.

В XIX веке в Россию рождественские открытки привозили купцы из Англии и Германии. Первые открытки российского производства были выпущены в конце XIX века с благотворительной целью. В нашей стране открытки стали особым видом искусства - ими украшали интерьер, их вставляли в специальные альбомы. На рождественских открытках изображались как библейские сюжеты, так и моменты жизни обычных людей. Традиция рождественских открыток прервалась в 1917 году. Серийный выпуск новогодних открыток начался в середине ХХ века.

В литературно-музыкальном вечере примут участие коллекционеры рождественских и новогодних открыток Валентина Чапенко и Ольга Плюснина. Они расскажут о своих собраниях, вспомнят интересные истории, связанные с экспонатами, а также рождественские поздравления и стихотворные строки, посвященные празднику.

Перед слушателями выступят студентки Мурманского колледжа искусств Полина Игнашова и Наталья Филиппова, которые сыграют классические музыкальные произведения на гитаре.