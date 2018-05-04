6 мая в 14.00 в областной научной библиотеке состоится заседание Родословного общества (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, областная универсальная научная библиотека, IV этаж, Литературная гостиная).



Мурманское родословное общество основано в 1997 году. Уже много лет любители-генеалоги собираются в Мурманской областной научной библиотеке.



На заседаниях общества идёт обмен информацией о результатах родословных поисков, здесь учат генеалогии, архивному делу, краеведению, этнографии, через судьбы своих предков изучают историю России.



Заседание проведет Игорь Бронников, основатель общества и редактор альманаха «Кольский родословец».