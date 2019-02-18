В Областной научной библиотеке состоялась концертная программа, посвященная Международному конкурсу имени Чайковского
Конкурсу имени Петра Ильича Чайковского исполнилось 60 лет. Областная научная библиотека решила отметить это событие концертной программой.
Гости встречи получили огромное удовольствие от ярких профессиональных выступлений мурманских артистов. В исполнительском мастерстве студенты Мурманского колледжа искусств не уступали взрослым коллегам.
В первой части программы прозвучала скрипичная музыка в исполнении солиста Мурманской филармонии Артура Клочкова. Звучали также произведения, исполненные на гитаре, фортепиано и саксофоне.
Во второй части встречи - вокальной выступил ансамбль солистов «Орфей» Мурманского Дворца культуры имени Кирова под руководством Андрея Макарова. Певцы порадовали слушателей великолепным исполнением арий из опер Чайковского, а также романсов.
Гостям встречи была предложена выставка изданий из фонда библиотеки, посвященная конкурсу имени Чайковского и творчеству великого композитора.