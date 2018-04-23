В Областной научной библиотеке состоялась лекция из цикла «Гражданская война и Север»

На прошлой неделе в Мурманской областной научной библиотеке состоялась лекция из цикла «Гражданская война и Север». Лекция продолжила публичные чтения Российского исторического общества в Мурманске. Ее прочитал кандидат исторических наук, исследователь истории Гражданской войны и вооруженных сил Северной области Антон Иванович Тучков. Тема лекции – «Мурманский Краесовдеп. «Государство» между Антантой и Советским центром (январь-июль 1918 года)».

Ученый рассказал о малоизученных страницах в истории нашего края, связанных с созданием и деятельностью Мурманского Краевого совета - органа управления Мурманским краем. Подробно рассказал о составе Краесовдепа, первых распоряжениях новой власти на Мурмане, взаимоотношениях с союзниками. Отдельно осветил судьбу председателя Мурманского краевого Совета рабочих и солдатских депутатов в 1918 году Алексея Михайловича Юрьева.