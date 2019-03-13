В областной научной библиотеке состоялась научно-популярная лекция «Компьютерное зрение»

Лекцию провёл молодой талантливый учёный, инженер Института интеллектуальных кибернетических систем Московского инженерно-физического института Алексей Егоров. Он рассмотрел основные области применения компьютерного зрения - технологии распознавания лиц, основанной на сложном математическом механизме.

На лекции разбирались методы поиска лиц на изображении и способы отслеживания объектов в видеопотоке. Как работает компьютерное зрение, в чем эффективность и какие недостатки выявлены у машинного зрения – на эти и многие другие вопросы давал ответы молодой учёный.

Встреча была организована совместно с Информационным центром по атомной энергии Мурманска в рамках федерального проекта «Энергия науки». На лекции присутствовали учащиеся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского политехнического лицея, а также посетители библиотеки.

Авторы самых интересных вопросов по теме лекции получили в подарок книги от Информационного центра по атомной энергии.