В областной научной библиотеке состоялась необычная презентация книг об искусстве

Молодая мурманская художница Дарья Орлова представила коллекцию книг Музея современного искусства «Гараж» и издательства «Ad Marginem». Публика погрузилась в необычный формат перформанса, который изменил представление о традиционной презентации изданий. Дарья начала встречу с чтения одной из книг, используя необычный прием, основанный на методе психогеографии Ги Дебора. Музыкальную ауру создавал Тимур Мизинов.

Далее публике было предложено собственноручно вскрыть коробки с коллекцией книг, познакомиться с ними поближе, а также почитать что-то особо приглянувшееся.

На этом необычные впечатления не закончились. За фортепиано в четыре руки впервые в Мурманске прозвучала культовая пьеса Джона Кейджа «4'33». Длительность произведения соответствует его названию. На всём протяжении исполнения сочинения музыканты не извлекают звуков из своих инструментов. По задумке автора содержанием каждого из трёх фрагментов являются те звуки окружающей среды, которые будут услышаны во время прослушивания композиции.

Участники перформанса не переставали удивляться необычайно интересным изданиям и не менее интересному формату их презентации.

Коллекция книг была передана в фонд Областной научной библиотеки. В скором времени мурманчане смогут с ними познакомиться.